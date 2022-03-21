Путін розраховує змусити українську владу здати південні та східні області

Росія скоригувала свою тактику щодо війни в Україні і зараз не ставить за мету взяти Київ – акцент тепер зроблять на південних та східних територіях. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських високопосадовців.

Джерела називають це «планом Б» Путіна і кажуть, що Росія тепер хоче змусити Київ прийняти претензії на південні та східні території України, забезпечити сухопутний коридор між РФ та Кримом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

Армія РФ також продовжить обстріли українських міст, розраховуючи, що це змусить Володимира Зеленського погодитися на вимоги Росії, зокрема нейтральний статус.

Якщо вимоги щодо відмови від окупованих територій та нейтралітету будуть відхилені, Росія спробує утримати всі зайняті території і продовжить війну, повернувшись до тактики облоги.

«Це означає тижні, а можливо, й місяці, ракетних, артилерійських атак з боку російських збройних сил», – зазначили джерела WSJ.

Питання щодо Києва залишається відкритим, і, враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи російські військові зможуть зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити Київ і взяти столицю.