На сьогодні ЗСУ успішно застосовують М777 по всій лінії фронту

ЗСУ оприлюднила відео, як українські військові успішно використовують 155-міліметрові гаубиці М777. У повідомленні до відео зазначено, що передана союзниками зброя на сьогодні інтенсивно застосовується ЗСУ по всій лінії фронту.

Зазначається, що українським артилеристам не знадобилося багато часу, щоби опанувати нову зброю, тож тепер вони успішно знищують ворога.

«Із них успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника», – зазначено у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Відео Генштабу ЗСУ

Як розповів військовий журналіст Олександр Соловій, гаубиці 777 ще називають «Три сокири».

«Аналогія з сокирами є дуже доречною, адже в умілих руках українських артилеристів вона просто рубає ворога», – зазначив він.

Перед радянськими та російськими аналогами гаубиця М777 має ряд переваг. За словами військових, вона зручніша в експлуатації, легша, мобільніша, а також точніша та далекобійніша.

Ще однією перевагою гаубиць 777 називають вогневу потужність. У снарядах М795 калібру 155 мм, якою стріляють гаубиці, вибухової речовини у 1,5-2 рази більше, ніж у радянських 152-міліметрових боєприпасах. Також Україна отримала від союзників активно-реактивні снаряди, що робить гаубицю значно ефективнішою.

Відео відзняла команда Військового телебачення України у співпраці з артилеристами.

M777 – британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг). Може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км². M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, зброю, яка стріляє боєприпасами калібру 155 міліметрів, надали Україні США, Канада та Австралія.