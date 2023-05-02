Імовірно, авіадвигуни викрали під час ліквідації одного з держпідприємств

Служба безпеки України викрила дніпровських підприємців, які намагалися продати до Ірану турбореактивні двигуни Д-36 для військово-транспортної авіації. Правоохоронці затримали двох власників транспортної компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки, повідомили у вівторок, 2 травня, у прес-службі СБУ.

Зловмисники намагалися продати двигуни для радянських військово-транспортних літаків АН-47. За продаж компонентів підприємці планували вторгувати 400 тис. доларів. За даними правоохоронців, двигуни Д-36 викрали під час ліквідації одного з держпідприємств на Дніпропетровщині.

«"Замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом компонентів для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій», – повідомили у прес-службі СБУ.

Двигуни виявили в ангарі на території підприємства зловмисників. Їх вилучили для проведення експертиз, після чого розглядатиметься питання передачі компонентів на потреби оборонного комплексу України. Власникам підприємства оголосили про підозру за ч. 1 ст. 333 ККУ (продаж чи передача товарів, які підлягають державному експортному контролю). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі без права обіймати певні посади три роки.