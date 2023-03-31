Через неуважність службовця з резервуару витекло пальне на 6,5 млн грн

Державне бюро розслідувань оголосило підозру українському військовослужбовцю, через службову недбалість якого ЗСУ втратили 89 тонн авіаційного палива вартістю у 6,5 млн грн. Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомили у прес-службі ДБР у п'ятницю, 31 березня. Втрата стратегічного палива сталася в одній з військових частин ЗСУ на Одещині.

«У серпні 2022 року військовослужбовець, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин ЗСУ, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн грн», – повідомили у прес-службі ДБР.

Неуважному військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до служби, яке понесло тяжкі наслідки). Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.