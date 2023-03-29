Військові в Харкові за гроші допомагали ухилянтам

Працівники Державного бюро розслідувань затримали офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і одного з військовослужбовців територіальної оборони, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це ДБР повідомило в середу, 29 березня.

Як йдеться в повідомленні, вартість їхніх послуг становила від 3 до 5 тис. доларів. За ці гроші військові обіцяли потенційним «клієнтам» організувати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.

ДБР затримало військових у Харкові під час отримання другої частини хабара від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років. На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями. ДБР зазначило, що вивчає походження цих документів.

«Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. Нині вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», – додали в ДБР.