Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання понад 1,2 млн грн

Начальника групи персоналу однієї з окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ затримали на хабарі за переведення військовослужбовців з лінії фронту до тилових частин. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Кадровик знайшов 14 охочих перевестися до нового навчального центру на базі бригади ТРО в тилу. За це просив 75 тис. грн. Одному з військових той передав список з пропозицією зібрати гроші.

Також ще одному військовослужбовцю за 180 тис. грн обіцяв сприяти у непритягненні до кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання понад 1,2 млн грн. Під час обшуків вилучені списки бригади та проекти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Кадровику передбачається позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що залізничний районний суд Львова визнав винним у зловживанні впливом начальника групи морально-психологічного забезпечення, який взяв 1,5 тис. доларів у чоловіка за ухилення від мобілізації.