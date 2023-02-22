Дільничного офіцера Сарненського райвідділу поліції затримали на хабарі в 35 тис. грн. Цю суму чоловік отримав від місцевих підприємців за безперешкодний пропуск вантажівок з лісом. Наразі його відсторонили від посади, правоохоронець перебуває під домашнім арештом.

Про викриття посадовця стало відомо в середу, 22 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, старший дільничний офіцер поліції вимагав у підприємців хабарі за безперешкодний проїзд вантажівок з деревиною через територію обслуговування Сарненського райвідділу поліції.

«За версією слідства, правоохоронець, перешкоджаючи офіційній та законній діяльності підприємців, вимагав та одержав кількома «траншами» 35 тис. грн хабаря. Чоловікові вже повідомлено про підозру, обрано йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади», – йдеться у повідомленні.

Справу розслідують працівники Державного бюро розслідувань. Наразі її кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачає до десяти років тюрми.

Нагадаємо, у січці цього року в Сарнах на хабарі затримали патрульного, який також вимагав гроші з місцевих підприємців за безперешкодний пропуск вантажівок. Але, як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури, ці два випадки не пов'язані між собою.