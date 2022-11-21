Правоохоронця затримали під час отримання хабара 18 листопада

Поліцейського з Рівненщини затримали на хабарі 4 тис. доларів від підозрюваного у вирощуванні конопель. За цю суму правоохоронець пообіцяв допомогти уникнути кримінальної відповідальності та списати злочин на іншого фігуранта. Натомість сам поліцейський потрапив від розслідування. Чоловік обіймав посаду начальника слідчого відділу одного з відділень поліції області, однак якого саме – невідомо. Наразі його відсторонили від роботи. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження, слідчому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про викриття правоохоронця повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини у понеділок, 21 листопада. За інформацією слідства, правоохоронець запропонував потенційному підозрюваному за 4 тис. доларів відкупитись від кримінальної відповідальності за вирощування конопель. За цю суму він також обіцяв «списати» злочин на іншого фігуранта.

«18 листопада 2022 року поліцейського затримали безпосередньо під час одержання хабара. Йому вже повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаної посади», – йдеться у повідомленні.

Начальнику слідчого відділу одного з відділень поліції Рівненщини повідомили про підозру ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Справу розслідує Державне бюро розслідувань.

Наразі встановлюється причетність інших посадових осіб до цього злочину, зокрема, підлеглих чоловіка.