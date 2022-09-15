34-річна жінка намагалась дати хабар у відділенні поліції

На Рівненщині 34-річна жінка пропонувала поліцейським 1 тис. грн хабара, щоб правоохоронці не складали на її матір адмінпротокол за зберігання самогону. За три попередні місяці жінку вже тричі за це штрафували. Коли поліцейські складали четвертий протокол, донька жінки запропонувала їм гроші, аби сім'ю в подальшому не перевіряли. Грошей поліцейські не взяли, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження. Доньці загрожує як мінімум 17 тис. грн штрафу.

Про випадок стало відомо у четвер, 15 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Зазначається, що раніше поліцейським офіцерам надійшла інформація, що 62-річна жителька села Грушвиця Великоомелянської громади зберігає спиртні напої домашнього виробництва. Правоохоронці за три місяці тричі притягували жінку до адміністративної відповідальності, втім, оплативши штрафи, вона продовжила незаконну діяльність.

Зазначимо, що стаття 176 КУпАП про зберігання самогону передбачає мізерний штраф: від 51 грн до 119 грн.

Напередодні, 14 вересня, коли поліцейські вкотре приїхали до неї додому, жінка підтвердила, що в будинку є самогон, який вона сама видала правоохоронцям. Вони попередили, що порушницю знову притягнуть до відповідальності, але та попросила розглянути це питання разом із донькою у приміщенні поліцейської станції.

«По обіді, під час складання адмінматеріалів 34-річна донька правопорушниці запропонувала поліцейському гроші, аби він не складав постанову та в подальшому не турбував їх. Попередження про кримінальну відповідальність аргументом для жінки не стало і вона поклала 1 тис. грн під документи у службовому кабінеті. Ці дії зафіксувала нагрудна камера», – йдеться у повідомленні.

Жінка запропонувала правоохоронцям 1 тис. грн хабара

Щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (надання хабаря службовій особі), санкція статті передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – до чотирьох років тюрми. Також її матері за зберігання самогону виписали штраф.