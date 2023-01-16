Патрульного поліцейського затримали під час отримання хабара

У Сарнах на хабарі в 600 доларів затримали патрульного поліцейського. За гроші він безперешкодно пропускав вантажівки, які перевозять деревину. Правоохоронцеві вже повідомили про підозру, також його мають відсторонити від роботи у поліції. Згідно з рішенням суду, на час слідства він перебуватиме під домашнім арештом.

Про викриття правоохоронця стало відомо в понеділок, 16 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За версією слідства, поліцейський вимагав та отримав 600 доларів хабара за безперешкодний проїзд вантажівок з деревиною через територію обслуговування його відділу, а також стаціонарний пост патрульної поліції в Сарнах.

«Поліцейського затримали після отримання чергового «траншу». Мічені купюри, передані йому як неправомірна вигода, вилучено. Чоловікові вже повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонено від займаної посади», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцеві вже вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років ув'язнення. Справу розслідують працівники Державного бюро розслідувань.