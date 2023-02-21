Залізничний районний суд Львова визнав винним у зловживанні впливом начальника групи морально-психологічного забезпечення, який взяв 1,5 тис. доларів у чоловіка за ухилення від мобілізації. Військового оштрафували на 68 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, у червні 2022 року військового було призначено начальником групи морально-психологічного забезпечення. Наприкінці вересня військовий під час розмови з мобілізованим запропонував, що за 1,5 тис. доларів він може вплинути на рішення медкомісії щодо видачі йому довідки про непридатність до служби.

Через кілька днів на парковці ТРЦ Victoria Gardens військовий отримав першу частину хабара у сумі 500 доларів, а 1 жовтня чоловік передав йому ще 1000 доларів.

У суді військовий визнав свою провину та заявив, що хабар хотів витратити на придбання авто для ЗСУ. До обвинуваченого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням 124 тис. грн застави, яку за нього внесли.

Справу розглядав суддя Андрій Кирилюк, який визнав чоловіка винним у зловживанні впливом та призначив покарання – 68 тис. грн штрафу. Людина, яка внесла заставу, просила скерувати суму застави на сплату штрафу, а решту перерахувати у благодійний фонд «Повернись живим».

На вирок може бути подана апеляція.