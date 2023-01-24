Підозру оголосили начальнику Яворівського РТЦК та в.о. голови військово-лікарської комісії

ДБР викрило на хабарництві начальника військкомату на Яворівщині та в.о. голови військово-лікарської комісії (ВЛК). Вони організували схему отримання хабарів за видачу документів щодо непридатності до військової служби.

Про викриття злочинної схеми повідомило ДБР у вівторок, 24 січня. За даними правоохоронців, начальник одного із військкоматів на Львівщині та в.о. голови ВЛК цього військкомату організували схему отримання хабарів від призовників.

За даними ZAXID.NET йдеться про Яворівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).

Правоохоронці задокументували факт отримання від призовника 3 тис. доларів за видачу документів, що дають право безперешкодно виїхати за межі України.

У цьому випадку начальник центру комплектування попросив в.о. голови ВЛК надати призовнику висновок військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби у воєнний час. Вона вигадала уявну хворобу військовозобов’язаному та надала довідку про тимчасову непридатність до військової служби.

Встановлено, що до злочинної схеми начальник військкомату залучив свого водія, який був посередником та отримав для нього гроші у призовника.

Начальник ТЦК та в.о. голови ВЛК підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України. Дії водія кваліфіковано як пособництво у вчиненні кримінального правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.