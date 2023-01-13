Канал втечі ухилянтів за кордон організували троє мешканців Нововолинська

Поліцейські Львівщини затримали групу організаторів незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Троє мешканців Нововолинська виготовляли ухилянтам фіктивні документи, за свої послуги брали 1300 доларів з одного клієнта.

Як розповіли у п’ятницю, 13 січня, в поліції Львівщини, виготовленням фіктивних документів для ухилянтів для виїзду за кордон під час воєнного стану займалися троє мешканців міста Нововолинськ Волинської області – 38-річна жінка та двоє чоловіків віком 43 та 52 роки. Свої послуги вони оцінювали у 1300 доларів США з одного клієнта.

Під час обшуків у фігурантів вилучили печатки, чорнові записи та інші речові докази (фото поліції)

Під час обшуків за місцем проживання організаторів правоохоронці виявили та вилучили флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші речові докази їх причетності до вчинення злочинів. За даними поліції, фігуранти можуть бути причетними до щонайменше 15 фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.