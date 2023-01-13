Двох мешканців Чернівецької області визнали винними у шахрайстві за обман ухилянтів із виїздом за кордон. Чоловіки пообіцяли в Telegram допомогти покинути Україну двом ухилянтам, отримали за це гроші, після чого перестали виходити на зв'язок. Одному із них суд призначив 2 роки обмеження волі, іншому – умовне покарання.

Як зазначається у вироку Кіцманського районного суду, інцидент стався у березні 2022 року. Двоє місцевих мешканців створили Telegram-канал нібито для інформації про надання пасажирських перевезень для призовників закордон. Олександр Маковійчук і Станіслав Граб взяли зображення мікроавтобуса, яким ніби збиралися перевозити ухилянтів до ЄС із сайту продажу авто. За свої послуги брали по 2,5 тис. грн з клієнта.

Потерпілий Павло Л. відправив їм 5 тис. грн на картку за проїзд двох ухилянтів. Шахраї надсилали чоловікові скріни необхідних документів та запевняли, що перевезуть призовників закордон без перешкод. Проте після переказу грошей зв’язок із чоловіками втратився.

Суд розцінив їхні дії як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Один із фігурантів справи свою вину визнав частково, стверджував, що займався шахрайством самостійно, а кошти за перевезення отримав на картку знайомого без його відома. Другий фігурант справи свою причетність до шахрайства заперечував, казав, що дав свою картку знайомому в тимчасове користування.

Потерпілий на суд не прийшов, до обвинувачених претензій не мав, а кошти, які відправив шахраям, просив перерахувати дитячому будинку. Відтак суддя Кіцманського районного суду Ольга Мінів визнала обох фігурантів справи винними у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ), Олександру Маковійчуку призначила два роки обмеження волі, а Станіславу Грабу – іспитовий термін на два роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.