Рівненська поліція знайшла під полицями з консервацією оголошеного у розшук підозрюваного в продажі гуманітарки. 51-річного Андрія Сука правоохоронці знайшли під час обшуку квартири його співмешканки. Зазначимо, що чоловіка підозрюють в продажі гуманітарної допомоги разом зі спільниками. Злочинну схему правоохоронці виявили ще наприкінці серпня, тоді ж всі фігуранти, окрім нього, отримали підозри. Натомість чоловіка оголосили у розшук. Знайти його вдалось за чотири місяці.

Схему з продажу гуманітарної допомоги поліція зупинила ще 23 серпня. Тоді одного з фігурантів розслідування, Андрія Сука, оголосили у розшук. Під час обшуку в квартирі за місцем проживання його співмешканки в Рівному слідчі знайшли 51-річного підозрюваного.

«Зловмисника виявили під час проведення слідчих дій у підсобному приміщенні під полицями, закритими консервацією», – уточнюють в поліції.

Згідно з ухвалою суду, підозрюваного затримали та доправили на судове засідання, де йому обрали запобіжний захід. Суд дозволив чоловікові вийти під заставу в 1 млн грн. Додамо, що Андрія Сука звинувачують у порушенні ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

Що ж до деталей справи, то чоловіка і його спільників підозрюють у створенні декількох благодійних фондів, через які фігуранти безоплатно отримували і ввозили з-за кордону товари як гуманітарну допомогу. Одна з організацій мала назву «Полонійний культурно-просвітницький альянс імені Кароля Войтили». Втім, замість того, аби відправляти товари першої необхідності та військову амуніцію для осіб, які постраждали від збройної агресії, чи потреб ЗСУ — продавали.