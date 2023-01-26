Заставу в понад 1 млн грн перерахували у фонд Збройних сил України.

У Рівному вдруге арештували 51-річного чоловіка, якого підозрюють у продажі гуманітарної допомоги, а попередню заставу в понад 1 млн грн перерахували на потреби ЗСУ. Вперше чоловіка затримали наприкінці грудня минулого року. Тоді після чотирьох місяців пошуків поліція виявила підозрюваного у квартирі співмешканки під полицями з консервацією. Суд дозволив вийти йому під заставу в 1 млн грн, яку внесли того ж дня. Після цього підозрюваний подав заявку на виготовлення нових документів, бо, за версією поліції, вирішив втекти. Однак чоловіка вдруге затримали і відправили від варту вже без права внесення застави.

Зазначимо, що 51-річного мешканця Рівного слідство підозрює у створенні разом зі спільниками декількох благодійних фондів. Як представники цих організацій вони отримували та завозили з-за кордону товари першої необхідності та військову амуніцію, але в Україні це все продавали.

Дев'ятьом учасникам групи поліцейські повідомили про підозри за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги). Натомість ще один учасник банди, 51-річний рівнянин, протягом чотирьох місяців переховувався від правоохоронців. Його затримали 28 грудня: чоловік ховався на квартирі співмешканки під полицями з консервацією.

Наступного дня, 29 грудня, суд обрав йому запобіжний захід: чоловікові дозволили вийти під заставу в 1 млн грн, яку родичі внесли у той же день. Закордонний паспорт підозрюваного поліцейські вилучили у вересні під час обшуку.

«Однак, за отриманою працівниками управління стратегічних розслідувань інформацією, фігурант кримінального провадження 16 січня подав заяву на виготовлення закордонного та українського паспортів, зазначивши в установі, що особисті документи начебто втратив. Поліцейські встановили, що 24 січня він отримав документи та вже планував нову втечу», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Відтак 25 січня за поданим слідчим клопотанням суд арештував 51-річного рівнянина, але тепер без права внесення застави. Попередню заставу в 1 млн грн перерахували на потреби Збройних сил.