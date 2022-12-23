Електрогенератор стояв на другому поверсі будівлі ресторану

Поліція затримала 19-річного юнака, який викрав електрогенератор чернівецького ресторану. Пристрій стояв на балконі другого поверху, як саме юнаку вдалося забрати його непомітно, наразі невідомо. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу причетного до крадіжки. Він уже перебуває у СІЗО, за скоєне 19-річному чернівчанину загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 23 грудня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, вартість викраденого з ресторану електрогенератора складала майже 42 тис. грн. «Зі слів заявника, невідомий злодій викрав міні-електростанцію, що стояла на балконі другого поверху одного з чернівецьких ресторанів. Своїми діями крадій завдав збитків майже на 42 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 19-річний мешканець Чернівців. У юнака поліцейські вилучили викрадений генератор. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.