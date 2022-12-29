Тіло чоловіка виявили на четвертий день пошуків неподалік гори Піп Іван Мармароський

На Закарпатті завершили пошуки останнього з чотирьох чоловіків, які зникли у високогір’ї Карпат, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

У Дерприкордонслужбі повідомиди, що до місця ймовірного перебування четвертого зі зниклих чоловіків зі сторони Румунії було дістатися неможливо, прикордонники зайшли на румунську територію зі сторони України. У районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники виявили тіло останнього з чотирьох загублених чоловіків.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 грудня румунські прикордонники затримали двох українців, які розповіли, що у їх групі загалом було шестеро людей, двоє зникли дорогою в Румунію.

Наступного дня прикордонники Румунії повідомили, що затримали двох із чотирьох українців, а також виявили тіло третього.

До пошуків зниклих у горах чоловіків залучили гелікоптери по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнював значний сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджала використанню автомобільної техніки.