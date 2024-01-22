Загалом росіяни випустили по Україні вісім дронів-камікадзе

У ніч на понеділок, 22 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Усі вісім із них, які атакували південь України, збили сили ППО, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Безпілотники запустили з району Приморсько-Ахтарська, розташованого на узбережжі Азовського моря у Краснодарському краї. Повітряну тривогу, пов’язану з БПЛА, Повітряні сили оголосили ще ввечері 21 січня.

Окупанти атакували Україну ударними дронами типу Shahed-136/131. Загроза БПЛА була оголошена у п’ятьох областях:

Одеській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Кіровоградській.

Результат роботи ППО у ніч на 22 січня

«Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Нагадаємо, 18 січня Росія здійснила масовану атаку на області України ударними безпілотниками. Окупанти випустили 33 БПЛА, 22 з яких вдалося збити, ще кілька не досягли своїх цілей. Вибухи лунали, зокрема, на Сумщині, Миколаївщині та Хмельниччині.