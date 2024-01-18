Загалом росіяни випустили по Україні 33 дрони та дві ракети С-300

У ніч на четвер, 18 січня, російські окупанти вчергове здійснили на Україну масовану атаку безпілотниками. Повітряна тривога лунала у понад 10 областях України, а на Хмельниччині пролунали вибухи.

Про загрозу застосування БПЛА на південних та східних напрямках повідомили ще 17 січня у прес-службі Повітряних сил України. За даними оборонців, основними напрямками для атак росіян стали північні та південні регіони.

Загалом росіяни випустили по Україні 33 ворожих безпілотники типу Shahed-136/131 з Курської області Росії. За даними Повітряних сил, вдалося збити 22 БПЛА, ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 18 січня

Вибухи лунали, зокрема, на Сумщині та Хмельниччині. У Сумській області падіння уламків збитого дрона Shahed спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок, повідомили у прес-службі ОВА. Про вибухи на Хмельниччині повідомило «Суспільне», проте станом на 07:15 інформації про вибухи немає. Згодом перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині сили ППО збили три дрони-камікадзе. Також вибухи чули і на Миколаївщині.

Окрім того, окупанти вдарили по Харківщині двома зенітними керованими ракетами С-300. Атаку здійснили з Бєлгородської області. Внаслідок обстрілу у Чугуєві загинула цивільна жінка, яка була операторкою місцевої котельні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, також постраждала будівля школи.