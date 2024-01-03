Десантники 95-ї ОДШБр за допомогою дрона врятували полоненого

Український оператор дрона з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зміг вивести військового Сил оборони, який потрапив у полон до росіян. Про це 2 січня повідомила прес-служба 95-ї ОДШБр.

Зазначається, що спершу десантники не знали, що на позиції, яку зайняли росіяни, був український полонений і перед його виявленням оператори дронів скидали гранати на окупантів на цих позиціях. Потім один з операторів помітив в траншеї зв’язаного українського військовослужбовця з іншої бригади.

«Наш оператор дрона почав привертати увагу того полоненого – миготіти вогниками на дроні», – розповідають десантники. Полонений на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за дроном. Коли оператор виводив звільненого військового, то на шляху зустрівся один вцілілий російський окупант.

«Росіянин не бачив дрон, на якому ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись», – зазначили бійці 95-ї ОДШБр.

Тоді український оператор скинув з дрона на окупанта гранату, яка його поранила та змусила відступати. Далі оператор продовжив виводити військового з російських позицій і успішно завершив операцію.