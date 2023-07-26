На Запоріжжі поранених бійців ЗСУ врятували за допомогою дронів
Аеророзвідники бригади Нацгвардії «Кара-Даг» врятували поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ
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На Запорізькому напрямку двоє поранених бійців ЗСУ, які опинилися за кількасот метрів від позицій окупантів, були врятовані за допомогою дронів. Про це повідомляє Національна гвардія України.
Аеророзвідники бригади Національної гвардії «Кара-Даг» виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку та за допомогою дронів допомогли з водою, ліками, турнікетом і вказали правильний маршрут для евакуації.
Повідомляється, що поранені бійці були за кількасот метрів від позицій російських загарбників, при чому один із них із складним пораненням. І тому на той момент інші способи евакуації були неможливі.
У підсумку, обоє бійців повернулись на українські позиції. З якого саме підрозділу були врятовані військові – не уточнюється.