Попри те, що українська армія наразі наступає, втрати ЗСУ є суттєво меншими ніж у російських окупантів. Про це у вівторок, 25 липня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ просуваються в умовах, коли противник має перевагу у кількості зброї та особового складу, при цьому зазнають менше втрат. Так, на Бахмутському напрямку українських військовослужбовців гине у вісім разів менше, ніж російських, на Бердянському та Маріупольському – у 5,3 рази менше, хоча зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

«І питання треба ставити передусім не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось уперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших захисників», – наголосила Маляр.

До слова, раніше ЗМІ писали, що українські військові змінили тактику контрнаступу, що дозволило скоротити втрати в техніці. Але це уповільнило темпи просування. Зокрема, ЗСУ зосередилися більше на знесиленні російських окупантів артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаках по замінованих росіянами полях.