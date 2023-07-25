Міноборони порівняло українські та російські втрати під час контрнаступу
Українська армія втрачає набагато менше бійців, хоча зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає
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Попри те, що українська армія наразі наступає, втрати ЗСУ є суттєво меншими ніж у російських окупантів. Про це у вівторок, 25 липня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, ЗСУ просуваються в умовах, коли противник має перевагу у кількості зброї та особового складу, при цьому зазнають менше втрат. Так, на Бахмутському напрямку українських військовослужбовців гине у вісім разів менше, ніж російських, на Бердянському та Маріупольському – у 5,3 рази менше, хоча зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.
«І питання треба ставити передусім не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось уперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших захисників», – наголосила Маляр.
До слова, раніше ЗМІ писали, що українські військові змінили тактику контрнаступу, що дозволило скоротити втрати в техніці. Але це уповільнило темпи просування. Зокрема, ЗСУ зосередилися більше на знесиленні російських окупантів артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаках по замінованих росіянами полях.