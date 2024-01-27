Росіяни вночі атакували Кіровоградщину

У ніч на суботу, 27 січня, російська армія атакувала Кіровоградську область безпілотниками типу Shahed. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни випустили по Кіровоградщині чотири безпілотники з Приморсько-Ахтарська. Всі дрони-камікадзе знищили сили ППО. Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області. Попередньо без постраждалих.

Результати роботи ППО у ніч на 27 січня

Нагадаємо, у ніч на четвер, 25 січня, російські окупанти випустили по території України 14 безпілотників іранського виробництва. 11 із них вдалося збити, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Ворог завдав удару з території російського Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни атакували південні регіони України, зокрема, Одещину та Миколаївщину.