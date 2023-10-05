Під час проведення спецоперації у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 4 жовтня бійці підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України вступили в запеклий бій з російськими загарбниками в районах висадки. Про це у четвер, 5 жовтня, повідомила прес-служба ГУР Міноборони в Telegram

Як повідомляється, бійці «Артана» проводили висадку на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

«Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими загарбниками на вказаних окупованих територіях, завдавши ворогу значних втрат», – розповіли у військовій розвідці.

Також зазначається, що на шляху відходу групи після виконання бойового завдання учасники спецоперації провели бій на морі, оскільки противник спробував переслідувати українських військових на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.

«Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом», – наголосив командир «Артана» Віктор Торкотюк.

Цю висадку в Криму він називав «системною, спланованою та скоординованою роботою всіх задіяних підрозділів».

«Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбникам про неминучість звільнення всіх окупованих територій», – зазначив командир «Артана».

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецназівці висадилися в окупованому Криму вночі 4 жовтня. Так, спецназівці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувалися на території півострова і завдали вогняного ураження російським окупантам.