Війська рф намагаються просунутися далі, щоб створити «буферну зону» на Сумщині

У Сумській області під окупацією перебувають чотири населені пункти, мешканців звідти евакуювали. По це у понеділок, 26 травня, розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські військові окупували села Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Григоров наголосив, що жителів цих населених пунктів давно евакуювали.

Наразі бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Війська рф намагаються просунутися далі, щоб створити «буферну зону».