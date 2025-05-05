У двох прикордонних містах Сумщини оголосили евакуацію
Білопільську й Ворожбянську громади Сумщини постійно обстрілюють війська РФ
Мешканців міст Білопілля та Ворожба, що біля кордону з Росією, просять терміново евакуюватися. Про це інформує керівник Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник 5 травня.
«Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожного ранку об 08:00», – ідеться в повідомленні.
Керівник РВА зазначив, що записатися на евакуацію можна цілодобово:
- оперативний черговий штабу евакуації Сумського району: 050 650 70 83;
- евакуаційний штаб міста Ворожба: 093 533 45 00.
«Важливо, якщо ви евакуювались самостійно, в м. Суми, вул. Ковпака 7 працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватися на грошову допомогу, статус ВПО та можливість найти житло», – додав Мельник.
Зауважимо, Білопільську й Ворожбянську громади Сумщини постійно обстрілюють російські війська. Так, у Ворожбі від авіаудару вдень 5 травня загинуло двоє чоловіків. Також пошкоджені житлові будинки, передає «Суспільне».
Раніше, 28 квітня, у Синельниківському районі Дніпропетровщини оголосили обов’язкову евакуацію сімей із дітьми.