З однієї громади Дніпропетровщини примусово вивезуть сім'ї з дітьми
У селах Межівської сільської громади оголосили примусову евакуацію через часті обстріли
Евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду
У Синельниківському районі Дніпропетровської області у понеділок, 28 квітня, оголосили обов’язкову евакуацію сімей із дітьми. Про це повідомила Межівська сільська громада.
Дніпропетровська обласна військова адміністрація ухвалила рішення провести примусову евакуацію в Межівській сільській територіальній громаді. Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка. Цей район часто обстрілюють російські військові, а громада розташована трохи більше ніж за 10 км від фронту.
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