У Синельниківському районі Дніпропетровської області у понеділок, 28 квітня, оголосили обов’язкову евакуацію сімей із дітьми. Про це повідомила Межівська сільська громада.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація ухвалила рішення провести примусову евакуацію в Межівській сільській територіальній громаді. Мова йде про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка. Цей район часто обстрілюють російські військові, а громада розташована трохи більше ніж за 10 км від фронту.

Евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду. Українцям потрібно пройти обов'язкову реєстрацію у збірному пункті, що в селищі Межова.

В ОВА зазначили, що евакуйованим необхідно мати при собі документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися в разі евакуації.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 29 квітня, російська армія знову масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Через атаку загинула 12-річна дівчинка.