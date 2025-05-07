44-річному чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

На Сумщині СБУ затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони. Для збору інформації він видавав себе за військовослужбовця, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 7 травня.

За даними правоохоронців, 44-річний мешканець Сумської області збирав для російського ФСБ відомості про розташування та дислокацію українських військових. Зокрема, російський поплічник збирав інформацію про Сили оборони на Курському напрямку, де триває українська операція.

«Перед виходом на “завдання” агент перевдягався у піксельну форму та видавав себе за військового ЗСУ. За матеріалами справи, фігурант об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах і приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зібрані розвіддані зловмисник передавав російському куратору через месенджер. Для спілкування з куратором чоловік використовував кодові слова. Отриману інформацію росіяни збиралися використати для планування ударів по місцях розташування Сил оборони.

Правоохоронці викрили агента й затримали його, коли він шпигував біля одного з об’єктів ЗСУ. Крім того, СБУ викрила російського спецслужбовця, який курував дії шпигуна.

Чоловіка затримали на гарячому, коли той шпигував за ЗСУ на Сумщині

44-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі шпигун перебуває від вартою без права внесення застави.