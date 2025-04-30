Росіяни продовжують застосовувати тактику заходу малих штурмових груп

Російські військові продовжують спроби створити буферну зону на території Сумської області, застосовуючи тактику руйнації цивільної інфраструктури. Про це у вівторок, 29 квітня, розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними голови ОВА, російські війська продовжують спроби створити буферну зону на території Сумської області, проте суттєвого успіху не мають.

«При цьому противник застосовує звичайну для себе тактику руйнації цивільної інфраструктури. Це відбувається на території населених пунктів Журавка та Веселівка Хотінської громади, а також сіл Басівка і Новеньке Юнаківської громади», – зазначив Григоров.

Станом на 29 квітня ці населені пункти знаходилися в «сірій зоні», де відбуваються бойові зіткнення, проте наразі ворог їх не контролює.

«Ворогом населені пункти наразі не контролюються. Тому наразі мова про їх окупацію не йдеться. Цивільне населення повністю з цих населених пунктів евакуйоване. Збройні сили України, складові сил безпеки і оборони міцно тримають позиції, тому ворог не має успіхів у своєму просуванні на зазначених напрямках», – додав очільник області.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко 28 квітня розповідав, що росіяни продовжують застосовувати тактику заходу малих штурмових груп на території України, зокрема на Сумщині.

«На окремих відтинках ворог продовжує застосовувати тактику заходу на територію України малих штурмових груп, я маю на увазі Басівку і Журавку. За останні дні бачимо, що в цій операційній зоні ворог намагається застосовувати малі штурмові групи, які мають задачу заглибитися на територію України, закріпитися і розширювати зону бойових дій. Інколи такі групи намагаються прориватися на квадроциклах», – зауважив Демченко.

Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що станом на 29 квітня у «сірій зоні» перебувають Журавка, Веселівка, Басівка та Новеньке.