Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на Сумщині та Дніпропетровщині

Наразі в Україні перебувають 695 тис. російських військовослужбовців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в суботу, 21 червня.

За даними президента, окрім цих 695 тисяч, ще певна кількість російських окупантів перебувають на Курському і Бєлгородському напрямках – навпроти Харкова і Сум.

«Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку. Загальна кількість наступників на добу – до 200 по всій лінії фронту», – зауважив він.

Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в Сумській області становить велику проблему для росіян, оскільки останні хочуть «продати» успіх на Сумщині й на Харківщині.

«За цей тиждень на 200 метрів вони (російські військові – ред.) просунулися в бік Сум, а на 200–400 метрів ми відштовхнули їх. 23 % усіх бомб, усіх ударів, які є на фронті, припадають на Сумський напрямок. Переважні бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються у найбільшій кількості», – ідеться в повідомленні.

Окремо Зеленський розповів про ситуацію на Дніпропетровщині, де, з його слів, «дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху».

До слова, під час брифінгу з медіа 21 червня Володимир Зеленський повідомив, що Росія передала разом з тілами загиблих українських захисників щонайменше 20 тіл своїх померлих на фронті солдатів. Російська сторона на звинувачення України в порушенні репатріаційних заходів заявила, що це нібито випадковість.