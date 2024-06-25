Двоє пішоходок загинули на Прикарпатті унаслідок перекидання вантажівки на узбіччя
До теми
Смертельна аварія сталася близько 15:00 25 червня у селі Устя Снятинської громади. Водій, перекинув вантажівку Renault на узбіччя, по якому йшли двоє жінок. Вони загинули на місці.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, водій вантажівки їхав у напрямку Коломиї.
Водій, перекинув вантажівку на узбіччя, по якому йшли двоє жінок
«Водій допустив зʼїзд на узбіччя, де авто перекинулося. В той момент по ньому йшли двоє жінок, які потрапили під транспортний засіб. У результаті ДТП двоє пішоходів загинули на місці пригоди», – інформують у поліції.
На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини та причини аварії.