Аварія сталася у селі Устя Снятинської громади

Смертельна аварія сталася близько 15:00 25 червня у селі Устя Снятинської громади. Водій, перекинув вантажівку Renault на узбіччя, по якому йшли двоє жінок. Вони загинули на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, водій вантажівки їхав у напрямку Коломиї.

Водій, перекинув вантажівку на узбіччя, по якому йшли двоє жінок

«Водій допустив зʼїзд на узбіччя, де авто перекинулося. В той момент по ньому йшли двоє жінок, які потрапили під транспортний засіб. У результаті ДТП двоє пішоходів загинули на місці пригоди», – інформують у поліції.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини та причини аварії.