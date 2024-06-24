Аварія сталася у селі Бабче Солотвинської громади

Смертельна аварія сталася на території Солотвинської громади. Місцевий мешканець, з’їхавши на узбіччя, перекинув свій Mitsubishi Pajero. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 24 червня, аварія сталася вранці напередодні у селі Бабче. За кермом Mitsubishi Pajero був 46-річний водій.

«Місцевий мешканець не врахував дорожні обставини та з’їхав на узбіччя. Автомобіль перекинувся. У результаті аварії керманич загинув на місці», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.