Водій за кермом був тверезий

Смертельна аварія сталася між селищем Заболотів та селом Зібранівка Коломийського району. 21-річний водій Mercedes на смерть збив 14-річну дівчину.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 20 травня, аварія сталася опівночі, за кермом автівки був мешканець Зібранівки.

«Водій Mercedes, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, не оцінив дорожні обставини, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 14-річного пішохода. Неповнолітня мешканка села Рожневі Поля була в темному одязі та рухалась правим краєм проїзної частини дороги в попутному напрямі. У результаті ДТП підліток загинула на місці», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.