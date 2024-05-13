Аварія сталася о 8:30 у селі Крихівці Івано-Франківської громади

У понеділок, 13 травня, близько 8:30 у селі Крихівці Івано-Франківської громади сталася ДТП. Водій МАN, що стояв в заторі перед кільцевим перехрестям, збив місцевого мешканця, який переходив дорогу перед вантажівкою. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, водій вантажівки не помітив 55-річного прикарпатця і збив його, тільки-но розпочавши рух.

«Водій вантажівки МАN стояв у заторі, який сформувався перед кільцевим перехрестям у селі Крихівці. На той момент пішохід переходив дорогу за межами пішохідного переходу, безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Водій не помітив чоловіка та розпочав рух, в результаті допустив на нього наїзд», – розповіли поліцейські.

Від отриманих травм прикарпатець помер на місці. Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.