Водій за кермом був тверезий

Смертельна аварія сталася ввечері 1 травня у Калуші. 49-річний водій вантажівки Renault на пішохідному переході збив 38-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 2 травня, ДТП сталася на автодорозі Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига. За кермом вантажівки був прикарпатець.

«Водій проявив неуважність та вчинив наїзд на пішохода. Жінка переходила проїзну частину дороги нерегульованим пішохідним переходом, з ліва на право відносно напрямку руху транспортного засобу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 38-річна мешканка Калуша, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу. Однак, від отриманих травм потерпіла невдовзі померла», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потурпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.