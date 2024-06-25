За допомогою тепловізора прикордонники помітили човен, який рухався з боку Молдови, а на українському березі до води наближалися четверо осіб

Четверо українців намагалися незаконно потрапити до Молдови, перепливши річку Дністер. Під час спроби втекти від прикордонників один із чоловіків загинув. Про це повідомила Державна прикордонна служба у вівторок, 25 червня.

За даними прикордонників, невідомі в інтернеті запропонували допомогти українцям незаконно дістатися Молдови за 10 тис. доларів. До останнього організатори не попереджали чоловіків, що для цього їм доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним.

«Щоб запобігти незаконному перетинанню кордону порушниками, прикордонний наряд здійснив попереджувальні постріли вгору. Однак невідомих це не зупинило. Чоловіки кинулися у воду та сподівались доплисти до човна. Проте перевізник, розуміючи, що їх наміри викрито, різко розвернув плавзасіб назад у Молдову», – ідеться у повідомленні.

Фото ДПСУ

Троє чоловіків – 27-річні мешканці Херсонської та Івано-Франківської області та 19-річний житель Маріуполя, вирішили не ризикувати життям та повернутись на берег, а 22-річний житель Вінниччини продовжив самотужки долати річку вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та врятувати молодика не вдалося, його тіло знайшли згодом неподалік від берега. Як додали в ДПСУ, інцидент розслідують співробітники Національної поліції.

До слова, 25 червня Держприкордонслужба повідомила про затримання 47 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон з Молдовою на Одещині. Це рекордна кількість ухилянтів, які намагалися потрапити за кордон водночас, додали у ДПСУ.