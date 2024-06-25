Колишня психлікарня розташована біля села Бережниця, неподалік Стрия

Господарський суд Львівської області розірвав договір оренди землі під колишнім наркодиспансером біля Стрия. ТзОВ «Дата Групп» планувало облаштувати там оздоровчо-відпочинковий комплекс, однак ніяких робіт там не проводили, а з 2020 року – фірма перестала сплачувати за оренду.

Як вказано в матеріалах справи, у 2010 році Львівська облдержадміністрація передала ТзОВ «Дата Групп» в оренду на 49 років земельну ділянку загальною площею 4,6 га для реконструкції колишнього наркодиспансеру під оздоровчо-відпочинковий комплекс та обслуговування парку-памʼятки XIX площею 3 га біля села Бережниця. Кожного року за користування ділянкою «Дата Групп» мала сплачувати 49,2 тис. грн.

За інформацією прокуратури, від грудня 2020 року й до грудня 2023 року орендар не сплачував за оренду та заборгував 36,3 тис. грн. При цьому, в матеріалах справи не вказано, чому щорічна оренда становить 49,2 тис. грн, а борг за три роки – лише 36,3 тис. грн. У податковій службі повідомили, що компанія також мала борги за податки – востаннє компанія «Дата Групп» сплачувала податки землю у травні 2015 року й з того часу заборгувала 154,4 тис. грн включно з пенею, однак за рішенням суду орендар цей податковий борг сплатив.

Через несплату оренди Стрийська міськрада звернулась у прокуратуру з вимогою через суд розірвати договір оренди із ТзОВ «Дата Групп» та повернути в комунальну власність ділянку 4,6 га, де мали облаштувати будівлі оздоровчо-відпочинкового комплексу.

Враховуючи систематичну несплату оренди, Господарський суд Львівської області позов прокуратури задовольнив. Суд зобовʼязав ТзОВ «Дата Групп» сплатити Стрийській міськраді 36,3 тис. грн, розірвав договір оренди землі під колишнім наркодиспансером та повернув 4,7 га в комунальну власність. Також суд зобовʼязав «Дата Групп» сплатити 80 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Дата Групп» зареєстроване у 2005 році в Києві та займається нерухомістю. Компанія належить киянам Валентині Кобко і Олександру Рацькому.

Парк XIX століття в Бережниці є памʼяткою садово-паркового мистецтва. Його заклав ландшафтний інженер, граф Браніцький. На території збереглися будинки панського маєтку, які за радянського часу використовувались як психіатрична лікарня.