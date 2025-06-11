На місці колишнього наркодиспансеру планували збудувати оздоровчо-відпочинковий комплекс

Господарський суд Львівської області задоволив позов прокуратури до київської фірми «Дата Групп» про розірвання договору оренди та повернення громаді близько 9 га землі рекреаційного призначення у селі Бережниця біля Стрия на Львівщині. Йдеться про землі під колишнім наркодиспансером, де фірма планувала облаштувати оздоровчо-відпочинковий комплекс. Також компанія має сплатити близько 600 тис. грн заборгованої орендної плати. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

«Встановлено, що суб’єкт господарювання, порушуючи умови договору, систематично не сплачував орендну плату за користування землею. Внаслідок таких дій до місцевого бюджету не надійшло близько 600 тис. грн. Відтак, за представництва Львівської обласної прокуратури, суд задоволив позовні вимоги в повному обсязі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як зазначається в ухвалі суду, ще у 2010 році за розпорядженням голови ЛОДА київському ТзОВ «Дата Групп» було надано земельні ділянки загальною площею понад 13 га із земель рекреаційного призначення в оренду терміном на 49 років для реконструкції будівель колишнього наркодиспансеру під оздоровчо-відпочинковий комплекс (10 га) та обслуговування парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ХІХ століття» (3 га) за межами населеного пункту Бережниця Стрілківської сільради Стрийського району.

Упродовж 2021-2023 років компанія не сплачувала орендну плату за користування ділянкою площею майже 9 га під викупленими раніше об’єктами нерухомості, заборгованість сягнула понад 560 тис. грн. Прокуратура звернулася до суду в інтересах Стрийської міськради.

Суд ухвалив стягнути з ТзОВ «Дата Групп» заборговану орендну плату, розірвати договір оренди ділянки площею майже 9 га та повернути її Стрийській міськраді.

Нагадаємо, рік тому суд ухвалив аналогічне рішення та позбавив ТзОВ «Дата Групп» іншої ділянки площею 4,7 га під колишнім наркодиспансером. «Дата Групп» планувала облаштувати там оздоровчо-відпочинковий комплекс, однак ніяких робіт там не проводили, а з 2020 року фірма перестала сплачувати за оренду.

За даними YouControl, ТзОВ «Дата Групп» займається операціями з нерухомістю. Засновниками є кияни Валентина Кобко та Олександр Рацький.

Парк XIX століття в Бережниці є памʼяткою садово-паркового мистецтва. Його заклав ландшафтний інженер, граф Браніцький. На території збереглися будинки панського маєтку, які за радянського часу використовувались як психіатрична лікарня.