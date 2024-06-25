ВАТ «Мотор-Банк» зареєстрували у 2007 році

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва. Зокрема йдеться про «Мотор-Банк», повідомили заступниця міністра юстиції Інна Богатих та LIGA.net у вівторок, 25 червня.

«Мотор-Банк» не єдиний актив, який конфіскують у Богуслаєва та ще однієї підсанкційної особи, а саме гендиректора російської компанії «Борисфен» Петра Кононенка. Держава також отримає корпоративні права страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницького авіазаводу і ТОВ «Вертольоти МСБ». Як зазначає LIGA.net, СК «Мотор-Гарант» уже втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованого заводу «Мотор Січ».

Зазначимо, «Мотор-Банк» стане сьомим державним банком. Наразі держава володіє «ПриватБанком», «Ощадбанком», «Укрексімбанком», «Укргазбанком», «Сенс Банком» та «PIN банком».

У чому звинувачують В'ячеслава Богуслаєва

У жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештували за співпрацю з Росією. Двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв, виявили у збитих російських гелікоптерах. Згодом правоохоронці встановили, що бізнесмен має російське громадянство та докази торгівлі з підсанкційними іранськими компаніями. Також виявилося, що колишній президент «Мотор Січі» мав завод на тимчасово окупованій псевдореспублікою «ДНР» території.

28 березня Богуслаєву оголосили про ще одну підозру за те, що він наказав працівникам «Мотор Січі» вивести з ладу вертольоти, які планували купити в міністерстві оборони. Підлеглі експосадовця зняли лопоті з гвинтокрилів та вивели з ладу їхні механізми, які відповідають за роботу опорного гвинта.

1 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти В’ячеслава Богуслаєва терміном на 10 років. У травні того ж року Богуслаєв звернувся до Офісу президента з проханням включити його у списки обміну з Росією.

У травні 2024 року ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва. Зокрема тоді вдалось стягнути на користь держави 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області, майнові права на торговельні марки, корпоративні права, 336 одиниць вогнепальної зброї та близько 615 млн грн.