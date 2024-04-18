В'ячеслав Богуслаєв перебуває під вартою

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів екс-президента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Рішення також стосується гендиректора російської компанії «Борисфен» Петра Кононенка.

«В дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор банк, Мотор Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти (досить значна сума), зброя та інші активи», – повідомила вона. Вона додала, що «по окремих активах третіх осіб» суд відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.

Нагадаємо, що колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримала контррозвідка СБУ у жовтні 2022 року. Тоді ж на його майно було накладено арешт. Загальна вартість арештованих активів за підрахунками СБУ становить близько 1 млрд грн.

Слідство заявляє, що посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для російської армії. Через транснаціональні канали вони налагодили незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

28 березня 2023 року СБУ оголосило нову підозру Богуслаєву – в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.

10 травня 2023 року В'ячеслав Богуслаєв написав заяву голові Офісу президента Андрію Єрмаку з проханням включити його у список обміну з Росією. Богуслаєв написав заяву російською, дописавши, що він пенсіонер та інвалід першої групи.