В'ячеслава Богуслаєва заарештували у жовтні 2022 року

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти екс-президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та сотень російських фізичних і юридичних осіб. Про це йдеться в указі президента України.

Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян. Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя. Санкції діятимуть 10 років. В своєму наступному указі президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян. Санкції передбачають блокування активів і обмеження торговельних операцій.

За співпрацю з Росією В'ячеслава Богуслаєва заарештували у жовтні 2022 року. Двигуни компанії «Мотор Січ» виявили у збитих російських гелікоптерах. Згодом правоохоронці виявили, що бізнесмен має російське громадянство та докази торгівлі з підсанкційними іранськими компаніями. Також виявилося, що колишній президент «Мотор Січі» мав завод на тимчасово окупованій псевдореспублікою «ДНР» території.

28 березня Богуслаєву оголосили про ще одну підозру за те, що він наказав працівникам «Мотор Січі» вивести з ладу вертольоти, які планували купити в міністерстві оборони. Підлеглі екс-посадовця зняли лопоті з гвинтокрилів та вивели з ладу їхні механізми, які відповідають за роботу опорного гвинта.