Тримання під вартою продовжили через оголошення нової підозри Богуслаєву

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою колишнього президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Екс-директор компанії проведе за ґратами ще 60 діб – до 27 травня 2023 року.

Про це повідомив у середу, 29 березня, журналіст «Радіо Свобода», який був присутній на судовому засіданні. В'ячеславу Богуслаєву подовжили термін через оголошення нової підозри за перешкоджання діям ЗСУ та через необхідність продовжувати слідство.

За співпрацю з Росією В'ячеслава Богуслаєва заарештували у жовтні 2022 року. Двигуни компанії «Мотор Січ» виявили у збитих російських гелікоптерах. Згодом правоохоронці виявили, що бізнесмен має російське громадянство та докази торгівлі з підсанкційними іранськими компаніями. Також виявилося, що колишній президент «Мотор Січі» мав завод на тимчасово окупованій псевдореспублікою «ДНР» території.

28 березня Богуслаєву оголосили про ще одну підозру за те, що він наказав працівникам «Мотор Січі» вивести з ладу вертольоти, які планували купити в міністерстві оборони. Підлеглі екс-посадовця зняли лопоті з гвинтокрилів та вивели з ладу їхні механізми, які відповідають за роботу опорного гвинта.