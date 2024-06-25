У вівторок, 25 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Безкоштовно навчають операторів дронів. Громадська організація «Для перемоги» показала фінальний етап штудіювання пілотів. Як стати на захист Батьківщини. У Центрі рекрутингу до ЗСУ про службу та вакансії розповіли львівські прикордонники. Комунальний ринок у Львові. У місті стартувало будівництво на вулиці Садовій. Справедливість відновлено. Митрополичі Сади у Львові суд остаточно повернув Українській греко-католицькій церкві.

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