Львівська громадська організація безкоштовно навчає операторів дронів
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 червня
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У вівторок, 25 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Безкоштовно навчають операторів дронів. Громадська організація «Для перемоги» показала фінальний етап штудіювання пілотів.
- Як стати на захист Батьківщини. У Центрі рекрутингу до ЗСУ про службу та вакансії розповіли львівські прикордонники.
- Комунальний ринок у Львові. У місті стартувало будівництво на вулиці Садовій.
- Справедливість відновлено. Митрополичі Сади у Львові суд остаточно повернув Українській греко-католицькій церкві.
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