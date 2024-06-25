Кабінет Міністрів опублікував текст постанови №734, що передбачає обовʼязкову базову військову підготовку для студентів. За відмову від проходження підготовки студентів можуть відрахувати з вишу.

Як вказано в постанові Кабміну, базову підготовку обовʼязково мають пройти військовозобовʼязані чоловіки та, за бажанням, жінки, які навчаються за денною або дуальною формою.

Від проходження базової підготовки звільняються ті, хто:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Базову підготовку студентам проводитимуть у закладах вищої освіти всіх форм власності. Якщо у виші відстутній підрозділ, що може провести БВП, то керівник має організувати таку підготовку в іншому закладі, що має відповідні можливості.

Також базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки на три кредити ЄКТС, що її проводять безпосередньо у виші, та практичної підготовки. Вона налічує сім кредитів ЄКТС і проводиться у вищих військових навчальних закладах.

Теоретична підготовка входить до навчальних планів:

для студентів університетів на основі повної загальної середньої освіти – на другому курсі;

для студентів університетів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому курсі.

Практична підготовка проводиться після теоретичної у поточному навчальному році впродовж одного місяця у травні – жовтні під час канікул. Проходження практичної підготовки для чоловіків є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Практичну підготовку проходять студенти, яким вже виповнилось 18 років. Відмова студента-чоловіка, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки є підставою для його відрахування.

Нагадаємо, через випадки фіктивного навчання Міносвіти змінило правила вступу до аспірантури. Відтепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку. На денній формі навчання збільшать кількість бюджетних місць – з 3200 до 7000.