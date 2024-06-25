У прокаті – фільм «Байкери» (на головному фото) з Томом Гарді, Остіном Батлером та Джоді Комер у головних ролях. Сюжет стрічки бере свій початок від фотокнигою Денні Лайона, що була опублікована у 1968 році.

Дія відбувається у передмісті Чикаго у середині 60-х, де формується мотоклуб «Вандали», ватажком якого стає харизматичний чоловік на ім’я Джонні. Одного разу в бар, де збираються «Вандали», потрапляє Кеті, увагу якої привертає байкер Бенні.

Мотоклуб починає стрімко розширюватися, причому до таких масштабів, що Джонні та наближені до нього хлопці вже не можуть контролювати цей процес. Це може призвести до катастрофічних наслідків.

Байкерська тема давно хвилює кінематографістів. Окрім «Байкерів» нагадуємо про інші фільми про «лицарів доріг».

«Безтурботний їздок»

Easy Rider, 1969, режисер Деніс Гоппер

«Безтурботний їздок» – стрічка, яка стала незаперечною класикою американського кінематографа.

Режисером фільму є Деніс Гоппер, продюсером та виконавцем однієї з головних ролей – Пітер Фонда. Також у головній ролі знявся Джек Ніколсон.

Це фільм, який ідеально передає атмосферу 60-х, а саундтрек складається з хітів тієї епохи. Світові збори стрічки «Безтурботний їздок» склали 60 млн доларів при бюджеті 400 тис.

Двоє байкерів-неформалів (Пітер Фонда і Деніс Гоппер) на гроші від контрабанди мексиканських наркотиків вирушають на пошуки свободи по південних штатах Америки – з Каліфорнії до Луїзіани, щоб встигнути на Марді-ґра. Надворі «літо кохання», друзі заїжджають в громаду хіпі, потрапляють в позаштатному містечку в «кутузку», знайомляться там з адвокатом (Джек Ніколсон) і відкривають йому радості марихуани.

Мотоцикли, зняті в кіно, теж прославилися. Справжні байки не збереглися, так як один був знищений на зйомках, а решту викрали ще до завершення кінозйомок. Однак їхні репліки неодноразово відтворювалися шанувальниками кастом-культури, а мотоцикл, відновлений Деном Гаггерті (одним з акторів), у 2014 був проданий на аукціоні за 1 млн доларів.

«Ангели Пекла»

Hell’s Angels, 1969, режисер Лі Медден

«Ангели Пекла» – один з перших фільмів про мотоцикли, присвячений нелегальному байкерському світу. Фільм став культовим в певних колах, додавши їй популярності. Головні ролі зіграли Том Штерн та Джереми Слейт. Участь у зйомках брали деякі реальні представники «Ангелів». Наприклад, в кадрі «засвітився» Сонні Баргер, один з ватажків спільноти.

У центрі сюжету «Ангелів Пекла» двоє братів , які вирішили пограбувати казино. Скооперувавшись з байкерами угруповання Hells Angels, вони блискуче провертають пограбування казино, підставивши при цьому клуб. У грабіжників все вдало вийшло, але вони забули, що ніхто не може зробити дурнів з Hells Angels.

«Гарлей Девідсон і ковбой Мальборо»

Harley Davidson and the Marlboro Man, 1991, режисер Саймон Вінцер

Благі наміри часто обертаються непередбачуваними наслідками. Так сталося і з головними героями фільму «Гарлей Девідсон і ковбой Мальборо». Головні ролі зіграли Мікі Рурк та Дон Джонсон.

Гарлей і Мальборо повністю влаштовують їх життята можливість проводити час в барі свого приятеля. Але якийсь банк викуповує землю, де розташований заклад і піднімає орендну плату настільки, що господареві його бізнес тепер не по кишені.

Гарлей і Мальборо вирішують, що найкращою ідеєю буде пограбування інкасаторів цього банку. Але в мішках виявляються не гроші, а наркотики. Тепер слідами сучасних «робін гудів» йдуть господарі товару і поліція. Фільм провалився в прокаті. Але пізніше фільм отримав друге життя і став культовим.

«Реальні кабани»

Wild Hogs, 2007 рік, режисер Волт Беккер

«Реальні кабани» – комедія, у якій важливе місце відведено мотоциклам. Цей фільм відрізняється зоряним акторським складом. Головні ролі в ньому зіграли зіркові Джон Траволта, Тім Аллен, Мартін Лоуренс, Вільям Мейсі.

Зіткнувшись з кризою середнього віку і сімейними проблемами, друзі вирішують згадати своє байкерське минуле. «Чотири крутих мужика, вісім коліс, одне татуювання і тисяча неприємностей» – саме так звучить слоган комедії.

На друзів чекає безліч пригод, в тому числі, протистояння з реальною бандою Del Fuegos («Вогненні»), яка вважає їх нікчемними позерами.

«Сини анархії»

Sons of Anarchy, серіал, 2008

Події розгортаються навколо банди байкерів, які, незважаючи на свій образ, репутацію, зовнішній вигляд і деяку зневагу до закону, всіма силами намагаються вберегти рідне місто від організованої злочинності та наркотиків, що надходять з-за кордону. Головні герої вже багато років захищають простих людей від різних небезпек, проте на цьому шляху вони зустрічають чимало випробувань. Ватажок банди починає сумніватися в правильності обраного шляху, але незабаром йому доведеться переконатися в тому, що він рухається у правильному напрямку.