Новий прокатний тиждень приніс кіно на усі смаки: трилер із Расселом Кроу, небезпечні пригоди з новоспеченою зіркою Остіном Батлером, незвичну анімацію, нову роботу незрівняної Катрін Деньов та навіть можливість поринути у юність, нарешті побачивши на великому екрані гіт «Брудні танці».

«Байкери»

The Bikeriders, режисер Джефф Ніколс

Події розгортаються у Чикаго у середині 1960-х років. Спільнота байкерів Vandals MC наповнювалася тими, хто любив рев двигуна та швидкість, а також поважав харизматичного та сильного лідера Джонні (Том Гарді). Вони були більше, ніж однодумці чи друзі, скоріше родина. Кожен новий учасник привносив щось своє. Зрештою, гуркіт байків змінився від чогось величного до звуку, що віщує лихо. Про цю спільноту багато може розповісти Кеті (Джоді Комер). Вона з першого погляду закохалася у Бенні (Остін Батлер), одного з байкерів. Коли поведінка спільноти почала більше нагадувати злочинну діяльність, аніж клуб по інтересам, Кеті дуже хотіла, аби Бенні облишив цю справу.

Кримінальна драма «Байкери» – це дітище режисера та сценариста Джеффа Ніколса, який повернувся до кінематографу після 7 років перерви. Фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.

«Марс-Експрес»

Mars Express, режисер Жеремі Перен

2200 рік подарував світу неймовірний розвиток технологій. У разі загибелі людини усі її спогади можуть бути передані штучному інтелекту, а новим тілом слугуватиме робот. Одним з таких створінь є Карлос. Він працює разом з Аліною, яка старанно бореться з алкоголізмом. Удвох вони мають розшукати зниклу студентку. Можливо, через фінансову скруту, вона надала в оренду «мозковим фермам» свої інтелектуальні здібності. Для цього потрібно вирушити на Марс, де нині функціонує розвинене суспільство, що складається з людей, роботів та людиноподібних роботів, таких як Карлос.

Фантастичний детектив «Марс-Експрес» є дебютною роботою художника, режисера та сценариста Жеремі Перена. Робота над мультфільмом тривала 5 років.

Фільм озвучений українською, переклад накладений поверх оригінальної мови акторів.

«Екзорцизм»

The Exorcism, режисер М. А. Фортін, Джошуа Джон Міллер

Актор Ентоні Міллер (Рассел Кроу) отримав пропозицію знятися у фільмі жахів. Тематика його не відштовхує та й після періоду, коли певні погані звички заважали повноцінній роботі, Ентоні дорожить можливістю зніматися. Чим довше триває процес фільмування, тим помітнішими стають зміни у поведінці чоловіка. Найбільше це турбує його доньку Лі (Райан Сімпкінс). Те, що починає відбуватися довкола Ентоні перетворить його життя на суцільний жах. От тільки на відміну від фільму це не можна вимкнути чи перемотати.

Трилер та жахи «Екзорцизм» зняв Джошуа Джон Міллер. Він син актора Джейсона Міллера, який зіграв священика у культовому фільмі жахів «Екзорцист» 1973 року. Це друга режисерська робота Міллера після 25-річної перерви у режисурі та п’ятий фільм по написаному ним сценарію. Цей фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.

«Бабуся з міста»

Funny Birds, режисери Марко Ла Віа, Ханна Ладоул

20-річна студентка Чарлі (Морган Сейлор) воліла б і далі вивчати економіку, однак змушена переїхати до своєї хворої матері. Лорі (Андреа Райзборо) потрібен догляд, до того ж хтось має дбати про її ферму з вирощення органічних яєць. Доньці та матері складно знайти спільну мову через розбіжності у поглядах, що виникли між ними давно. Нові обставини ситуацію лише ускладнюють. Цілковитою несподіванкою для обох стає приїзд Соланж (Катрін Деньов). Француженка колись давно повернулась на батьківщину, залишивши в США свою маленьку доньку Лору. Відтоді Лора та Соланж не бачились, а Чарлі навіть не знала, що в неї є бабуся. Комедія «Бабуся з міста» створена у співпраці кінематографістів з Бельгії та Франції. Разом з тим фільм є англомовним, а події відбуваються у США. На одну з головних ролей запросили Катрін Деньов, легендарну французьку акторку, яка знялася у понад 150 фільмах.

«Брудні танці»

Dirty Dancing, режисерка Емілі Ардоліно

Мало знайдеться тих, хто не бачив цей фільм. Але мало хто міг побачити його на великому екрані, адже він вийшов у часи піратських відеопрокатів. Культова мелодрама, римейки якої не можутm навіть наблизитись до її популярності.

Відпочиваючи влітку на популярному курорті, Френсіс (Дженіфер Грей) знайомиться із готельним танцюристом Джонні (Патрік Свейз). Гарний і розумний, досвідчений в питаннях життя і кохання, він справляє незабутнє враження на 17-річну дівчину. Зачарована ритмами «брудних танців», Френсіс стає ученицею та партнеркою Джоні і в танцях і в коханні. Фільм отримав 12 перемог та 9 номінацій на найпрестижніших світових кінофорумах, серед яких є і премія «Оскар». Фільм демонструється в рамках кінопроекту «Сторінками «Оскара».