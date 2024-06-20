4 липня в українських кінотеатрах стартує «МаХХХін», фінальна стрічка нашумілої серед кіноманів горор-трилогії Х режисера Тая Веста та вочевидь найпровокативніший фільм цього літа, сповнений таємниць, «дорослих» тем та вайбу Лос-Анджелесу 1980-х. Розповідаємо, що вирізняє цю стрічку та чому її аж ніяк не варто пропускати.

«MaXXXine» – це любовний лист до 1980-х, до кіно 80-х і до кіно загалом: це фільм у фільмі, в оточенні купи інших фільмів. Ця третя частина трилогї Х була створена людиною, яка обожнює кіно і процес його виробництва, і глибоко поважає все те, що було зроблене до неї», – каже акторка Елізабет Дебікі (принцеса Діана з серіалу «Корона»), що зіграла у фільмі одну з головних ролей.

Кадр з фільму

Людина, про яку каже Дебікі – режисер Тай Вест, який ще 2019 року прийшов до найпотужнішої на сьогодні незалежної студії А24 («Сонцестояння», Ex Machina, «Повстання Штатів», «Все завжди і водночас») із пропозицією зробити горор-трилогію, якої ще ніколи не було. І студія, що спеціалізується саме на «дивних» проєктах із потужним глядацьким потенціалом, радо на цю пропозицію пристала. Й не прогадала, адже перші два фільми – Х та «Перл» – 2022 року стали справжнім гітом серед шанувальників жанрів горору та слешеру, котрі тепер із нетерпінням чекають на «МаХХХін». То що ж робить цю трилогію особливою, і чому її фінальну частину сміливо можна назвати новим типом трилеру?

Кожен фільм – шана класиці Голлівуду

«Всі фільми трилогії автономні і їх можна дивитися у будь-якому порядку», – підкреслює Тай Вест. Та якщо йти за хронологією подій, то першою стрічкою буде «Перл». Історія відбувається 1918 року на фермі в американській глушині, де молода жінка на ім’я Перл мешкає зі своїми суворими батьками, поки її чоловік воює за океаном на полях Першої світової. Але Перл немає діла ані до чоловіка, ані до батьків, ані до ферми: все, про що вона мріє, – це сцена і слава. Й аби потрапити на цю сцену, вона не зупиниться ні перед чим… Стрічка візуально знята у стилістиці техніколор-фільмів Золотої доби Голлівуду, зокрема тогочасних мюзиклів, таких, як «Чарівник країни Оз» (1939) і «Мері Поппінс» (1964).

Наступний фільм – Х – переносить нас на ту саму ферму, куди приїжджає невеличка знімальна група фільму для дорослих «Доньки фермера», одна із зірок якого – молода амбітна порноакторка Максін Мінкс. На фермі немає нікого, крім дуже-дуже старої подружньої пари. І не буде великим спойлером сказати, що знімання «Доньок фермера» підуть не за планом і дуже скоро нагадуватимуть знімання «Техаської різанини бензопилою» (1974) – омажем до якої, власне, і є фільм.

Ну і нарешті «МаХХХін» – це неонові 1980-ті.

Кадр з фільму

«Тоді все було про момент і про веселощі, тому що світ був похмурим місцем. В Америці це був час Майкла Джексона і Прінса, а в центрі всього були вечірки. Ти не думав про минуле і не думав про майбутнє. Ти насолоджувався життям тут і зараз, і світ «MaXXXін» втілює це захопливе відчуття, яке панувало у 80-х», – пригадує Джанкарло Еспозіто (Густаво «Гус» Фринг з «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу» і він же – Мофф Гідеон з «Мандалорця), який грає в «МаХХХін» слизького агента-юриста головної героїні.

У центрі сюжету «МаХХХін» – та сама Максін Мінкс, яку ми вже знаємо за фільмом Х. Вона вже майже здійснила свою заповітну мрію – стати зіркою справжнього, а не «дорослого» кіно: отримала роль у горорі, режисує який героїня Елізабет Дебікі. Та у цей самий час на Максін розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько Нічний ловець, що переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Окрім безпосередньої загрози її життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін – і цим знищити її кар’єру. То на що ж вона здатна піти, аби захистити себе і свій шанс на славу?

«МаХХХін» загалом віддає данину естетиці 1980-х, а серед фільмів-референсів – нео-нуар «Гардкор» (1979), драма про повію, що працює для поліції під прикриттям «Патруль пороку» (Vice Squad, 1982), італійські фільми жахів у жанрі джалло і навіть «Термінатор» (1984).

«MaXXXiн» повертає вас у той час і атмосферу: у більш брудний і розпусний Голлівуд, який водночас дуже нагадує той Голлівуд, який ми знаємо і любимо сьогодні. Це є невід'ємною частиною фільму – і це є центральним для еволюції Максін як персонажа, коли вона піднімається кар'єрними сходами в індустрії. Ми дуже ретельно працювали над усіма деталями», – підкреслює Тай Вест.

В усіх стрічках одна головна акторка – Міа Гот

Британська акторка Міа Гот стала для режисера Тая Веста справжньою музою: всі фільми трилогії він будує навколо неї. Вона грає головну героїню у «Перл», вона ж виконує одразу дві ролі в фільмі Х (причому в другій її просто не впізнати), ну і, звісно, вона ж – головна героїня «МаХХХін», а заразом і виконавча продюсерка стрічки.

Кадр з фільму

«Коли я зустрів Мію, то зрозумів: А) вона ідеально підходить для цього фільму, Б) не можу повірити, що ніхто до мене не дав їй головну роль. Ми дуже добре ладнаємо, і наша співпраця дійсно легка. А це важливо для того, що перетворилося на чотири роки нашого життя», – каже режисер.

Він підкреслює, що «MaXXXін» – це не просто продовження, а своєрідна еволюція X та «Перл», що демонструє талант Гот у способи, котрі відрізняються від попередніх фільмів.

«Максін Мінкс знаходиться на іншому етапі свого життя, на порозі слави, що певним чином перегукується з історією Перл. Героїня еволюціонувала. Метою цієї трилогії завжди було віддати шану мистецтву створювати фільми – і акторська гра є однією з невід’ємних складових цього мистецтва. Було захопливо спостерігати за Мією протягом трьох фільмів, в яких вона постійно демонструє різноманітність у своїй грі та таланті. Для нас обох важливо було намагатися ніколи не повторюватися в кожному фільмі», – каже Тай Вест.

«МаХХХін» занурює нас у життя Максін Мінкс до того, як вона стала зіркою кіно для дорослих, і ми дізнаємося про походження дівчини.

«Вона родом з маленького сільського містечка американського Півдні, і в дитинстві жила дуже ізольованим життям, де всі, включно з її батьком, постійно говорили їй, що вона може, а що не може робити. У фільмі X вона протистоїть цьому тиску, знімаючись у порнографічних фільмах, а в «МаХХХін» вже прагне справжньої слави. Все це – її реакція на обмеження, накладені на неї в дитинстві. Я почала бачити Максін як супергероя: вона має справу з силами, що намагаються її зламати, але не дозволить цьому статися. Вона як фенікс, який піднявся з попелу, пройшовши через великі випробування та труднощі у своєму житті», – розповідає Міа Гот.

Переосмислення історії реального серійного вбивці

Одне з випробувань, які випадають на долю Максін, – переслідування маніяком на прізвисько Нічний Ловець. І його образ у цьому трилері базується на реальному прототипі – Річарді Рамірезі, котрий у середині 1980-х тероризував Каліфорнію й, власне, отримав прізвисько Нічний ловець (Night Stalker). Утім, Тай Вест не намагається показати цей образ «документально», але – переосмислює і переграє його, приблизно так само, як Квентін Тарантино переробив реальну історію секти «Сім’я» Чарльза Менсона у стрічці «Одного разу в… Голлівуді».

Кадр з фільму

І це вперше, коли Тай Вест привніс у свою трилогію такий тісний зв’язок з реальною історією. Це додає фільму ваги. Утім, не лише це.

«Чого не мали попередні два фільми, так це масштабу. «MaXXXін» дуже відрізняється від «Перл» і від X, оскільки ми не могли повторюватися, знову вирушаючи в ізольовану локацію – таку, як фермерський будинок у попередніх фільмах. Нам потрібно було перейти від саморобного кіновиробництва – як порнозйомки у фільмі X – до самого центру всього цього, де ми могли б завершити трилогію у великий кінематографічний спосіб. Адже зрештою це трилогія про кіновиробництво, тому було логічно було йти за нашою героїнею у Голлівуд. На щастя, ми мали більше ресурсів, ніж у попередніх фільмах, але все одно це було складно й амбітно», – каже режисер.

Ну а що з цього вийшло – побачимо у кіно вже 4 липня.