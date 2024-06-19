Перший фільм заробив понад 217 млн доларів

Сиквел популярного фільму жахів 2022 року «Усміхайся» має з’яавитись на українських екранах уже цієї осені. Тим часом кіностудія Paramount опублікувала трейлер фільму «Усміхайся 2», який показує абсолютно нових персонажів того ж всесвіту, а головну роль виконує Наомі Скотт.

Скотт грає попзірку Скай Райлі, яка готується вирушити у світове турне, проте вона починає стикатися з сумнозвісними усміхненими обличчями. У трейлері ми бачимо, як її хлопець першим починає тривожно усміхатися й калічити себе. Після цього Райлі розповідає, що тепер постійно бачить обличчя хлопця усюди.

Прем'єра «Усміхайся 2» у кінотеатрах запланована на 18 жовтня. Перший фільм із Сосі Бейкон та Кейтлін Стейсі заробив понад 217 млн доларів з бюджетом у 17 мільйонів.