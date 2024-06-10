Катрін Деньов у фільмі «Бабуся з міста»

Вийшов український трейлер драматичної комедії «Бабуся з міста» з видатною французькою актрисою Катрін Денев у головній ролі. у кінотеатрах України фільм з’явиться 20 червня.

20-річна студентка Чарлі (Морган Сейлор, «Клан Сопрано») вивчала економіку, проте вона змушена переїхати до своєї хворої матері. Лорі (Андреа Райзборо, номінація на «Оскар» за фільм «Заради Леслі») потрібен догляд, а ще необхідно подбати про її ферму. Доньці та матері складно знайти спільну мову через розбіжності у поглядах, які виникли між ними давно. Тепер ситуація стає просто нестерпною.

Несподівано для всіх до них приїздить Соланж (Катрін Деньов). Француженка-феміністка колись давно повернулась на батьківщину, залишивши у США свою маленьку доньку Лору. Відтоді Лора та Соланж не бачились, а Чарлі навіть не знала, що в неї є бабуся. Жінка хоче налагодити стосунки з донькою та онучкою.

Режисерами та сценаристами картини є Марко Ла Віа та Ганна Ладоул. Виконавчим продюсером є Мартін Скорсезе.